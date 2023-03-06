Пойманную в Хабаровском крае амурскую тигрицу доставили в центр реабилитации в Приморье

В Хабаровском крае истощённую амурскую тигрицу, пойманную под верандой дома, доставили в центр реабилитации в Приморье.

У животного ранена лапа и есть обморожения, сообщил журналистам во Владивостоке гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Она доставлена в реабилитационный центр в Алексеевке. Находилась в истощённом стоянии. Возможно, она угодила в ловушку, скорее всего, в лапозахватывающий капкан, потому что у неё отсутствуют фрагменты трёх пальцев на одной из лап. Рана, к счастью, уже зажила, но, наверное, она ей мешала охотиться. У неё отморожен кончик хвоста, немного уши, но тем не менее это вполне здоровый зверь», — цитирует его РИА Новости.

Агентство напоминает, что на прошлой неделе в Арсеньеве Нанайского района тигрица напала на собаку и скрылась под верандой дома. После этого её отловили.

«Через два месяца, если она наберёт физиологическую форму, будет правильно реагировать на людей, её отпустят в природу», — отметил Арамилев.

Ранее в Хабаровском крае отловили уже второго краснокнижного амурского тигра, который охотился на дворовых собак. Тигра обездвижили, чтобы отправить в центр реабилитации диких животных «Утёс».