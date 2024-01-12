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Экономист Щербаков высказался об идее закрепить удалёнку при болезни в Трудовом кодексе

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Доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков прокомментировал инициативу по закреплению дистанционной работы при болезни в Трудовом кодексе.
Экономист Щербаков высказался об идее закрепить удалёнку при болезни в Трудовом кодексе
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт выразил мнение, что главная цель предложения — предоставить выбор заболевшему сотруднику: продолжать работать на удалёнке либо оформлять больничный.

«В общем и целом в этих дополнениях говорится о том, что дистанционный работник пользуется всеми теми же правами, что и все остальные сотрудники… Возможно, они, конечно, имеют смысл, но в достаточной мере всё это уже так или иначе содержится в Трудовом кодексе», — отметил Щербаков.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил «Ведомостям», что депутаты планируют внести в весеннюю сессию законопроект, который позволит заболевшему работнику выполнять свои обязанности удалённо, без оформления больничного листа и с сохранением размера зарплаты.

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