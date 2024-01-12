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Денис Мантуров на Урале увидел процесс производства самоходки «Коалиция-СВ»

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Зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Свердловской области, он проинспектировал исполнение гособоронзаказа и реализацию ключевых гражданских проектов.
Денис Мантуров на Урале увидел процесс производства самоходки «Коалиция-СВ»
  • РИА Новости

Министра сопровождали полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Они посетили Уральский завод транспортного машиностроения, «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова» (входят в ГК «Ростех») и Уральский завод гражданской авиации (АО «УЗГА», входит в ГК «Динамика»).

На Уралтрансмаше Мантуров ознакомился с процессом производства межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», а также ряда других артиллерийских самоходных установок. Затем вице-премьер посетил Уральский оптико-механический завод — современное высокотехнологичное предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем различного назначения.

«В рамках визита Денис Мантуров принял участие в открытии нового корпуса автоматизированного механообрабатывающего и заготовительного производства», — сообщила пресс-служба Мантурова.

Как отметил министр, выполнение гособоронзаказа идёт на предприятиях в соответствии с установленным графиком. По его словам, это позволяет обеспечивать потребности российских военных в зоне проведения специальной военной операции в полном объёме.

В заключение рабочей поездки Мантуров посетил Уральский завод гражданской авиации. Это предприятие является крупнейшим авиационным заводом Уральского региона.

В «Ростехе» ранее заявили, что новейшая самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» показала уникальные технические характеристики в ходе государственных испытаний.

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