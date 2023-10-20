«Ростех»: САУ «Коалиция-СВ» в ходе госиспытаний показала уникальные характеристики

Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» показала уникальные технические характеристики в ходе государственных испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Госкорпорация «Ростех» завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ», подтвердив уникальные технические характеристики установки», — говорится в заявлении.

Отмечается, что САУ превосходит все самые современные мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

В июне компания «Ростех» передала Минобороны России новую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

Эта САУ предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков и бронетранспортёров противника, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления и уничтожения объектов тыла и живой силы.