«Ростех»: САУ «Коалиция-СВ» в ходе госиспытаний показала уникальные характеристики
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«Госкорпорация «Ростех» завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ», подтвердив уникальные технические характеристики установки», — говорится в заявлении.
Отмечается, что САУ превосходит все самые современные мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.
В июне компания «Ростех» передала Минобороны России новую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С».
Эта САУ предназначена для поражения артиллерийских батарей, танков и бронетранспортёров противника, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления и уничтожения объектов тыла и живой силы.