Ребёнок попал в реанимацию после падения с подъёмника под Челябинском

Шестилетний мальчик попал в реанимацию после того, как упал с подъёмника на горнолыжном курорте в Челябинской области, сообщило СУ СК России по региону.

РИА Новости

«12 января текущего года на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован шестилетний мальчик», — говорится в заявлении. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства инцидента. Ранее сообщалось, что в австрийском Тироле на горнолыжном курорте Хохётц несколько человек пострадали из-за сорвавшейся кабины канатной дороги.