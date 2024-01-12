Ребёнок попал в реанимацию после падения с подъёмника под Челябинском
- РИА Новости
«12 января текущего года на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован шестилетний мальчик», — говорится в заявлении.
Следователи возбудили уголовное дело по данному факту по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в австрийском Тироле на горнолыжном курорте Хохётц несколько человек пострадали из-за сорвавшейся кабины канатной дороги.