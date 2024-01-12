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Ребёнок попал в реанимацию после падения с подъёмника под Челябинском

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Шестилетний мальчик попал в реанимацию после того, как упал с подъёмника на горнолыжном курорте в Челябинской области, сообщило СУ СК России по региону.
Ребёнок попал в реанимацию после падения с подъёмника под Челябинском
  • РИА Новости

«12 января текущего года на горнолыжном курорте, расположенном на территории Миасского городского округа Челябинской области, был тяжело травмирован шестилетний мальчик», — говорится в заявлении.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в австрийском Тироле на горнолыжном курорте Хохётц несколько человек пострадали из-за сорвавшейся кабины канатной дороги.

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