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В австрийском Тироле несколько человек пострадали из-за ЧП на канатной дороге

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В австрийском Тироле на горнолыжном курорте Хохётц несколько человек пострадали из-за сорвавшейся кабины канатной дороги.
В австрийском Тироле несколько человек пострадали из-за ЧП на канатной дороге
  • Gettyimages.ru
  • © DaveLongMedia

Об этом сообщает газета Tiroler Tageszeitung.

Как уточняется, в момент ЧП в кабине находились четыре человека.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. 

Работа канатной дороги приостановлена.

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