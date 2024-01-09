В австрийском Тироле несколько человек пострадали из-за ЧП на канатной дороге

В австрийском Тироле на горнолыжном курорте Хохётц несколько человек пострадали из-за сорвавшейся кабины канатной дороги.

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Об этом сообщает газета Tiroler Tageszeitung. Как уточняется, в момент ЧП в кабине находились четыре человека. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Работа канатной дороги приостановлена.