В австрийском Тироле несколько человек пострадали из-за ЧП на канатной дороге
В австрийском Тироле на горнолыжном курорте Хохётц несколько человек пострадали из-за сорвавшейся кабины канатной дороги.
- Gettyimages.ru
- © DaveLongMedia
Об этом сообщает газета Tiroler Tageszeitung.
Как уточняется, в момент ЧП в кабине находились четыре человека.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Работа канатной дороги приостановлена.
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