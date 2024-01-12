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В ЯНАО вручили награды работникам прокуратуры

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вручил награды работникам прокуратуры в честь профессионального праздника.
В ЯНАО вручили награды работникам прокуратуры
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Артюхов выразил благодарность действующим сотрудникам и ветеранам ведомства, а также высказался об их вкладе в обеспечение безопасности региона.

Также стало известно, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил сотрудников региональной прокуратуры и вручил награды отличившимся работникам, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на областную администрацию.

Как отметил Бочаров, работа властей с прокуратурой оказывает большое влияние на стабильное развитие региона.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.

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