В ЯНАО вручили награды работникам прокуратуры
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Артюхов выразил благодарность действующим сотрудникам и ветеранам ведомства, а также высказался об их вкладе в обеспечение безопасности региона.
Также стало известно, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил сотрудников региональной прокуратуры и вручил награды отличившимся работникам, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на областную администрацию.
Как отметил Бочаров, работа властей с прокуратурой оказывает большое влияние на стабильное развитие региона.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.