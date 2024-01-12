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В Подмосковье рассказали о выплатах жителям блокадного Ленинграда

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В Минсоцразвития Московской области рассказали о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.
В Подмосковье рассказали о выплатах жителям блокадного Ленинграда
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что 638 ветеранов-блокадников к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады получат региональную выплату в размере 3 тыс. рублей.

Также им направят федеральную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербургской филармонии состоятся концерты, приуроченные к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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