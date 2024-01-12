Власти Тверской области поздравили труженицу тыла Трофимову с 101-летием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 101-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Татьяну Трофимову.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Татьяна Михайловна Трофимова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Во время Великой Отечественной войны она трудилась в валяльной мастерской, а после работала телятницей, дояркой и полеводом в совхозе.

«Желаем вам всего самого доброго. И слова благодарности за то, что вы столько сделали для нашей области, для страны, для общества. Вы подаёте хороший пример всем, как надо жить и трудиться», — сказал Руденя.

Ранее сообщалось, что власти Тюменской области поздравили ветерана Костюрина с 100-летием.