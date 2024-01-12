RT в Telegram
Подпишись

Власти Тверской области поздравили труженицу тыла Трофимову с 101-летием

Короткая ссылка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с 101-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Татьяну Трофимову.
Власти Тверской области поздравили труженицу тыла Трофимову с 101-летием
  • © Пресс-служба Правительства Тверской области

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Татьяна Михайловна Трофимова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Во время Великой Отечественной войны она трудилась в валяльной мастерской, а после работала телятницей, дояркой и полеводом в совхозе.

«Желаем вам всего самого доброго. И слова благодарности за то, что вы столько сделали для нашей области, для страны, для общества. Вы подаёте хороший пример всем, как надо жить и трудиться», — сказал Руденя.

Ранее сообщалось, что власти Тюменской области поздравили ветерана Костюрина с 100-летием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить