Власти Тверской области поздравили труженицу тыла Трофимову с 101-летием
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Татьяна Михайловна Трофимова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Во время Великой Отечественной войны она трудилась в валяльной мастерской, а после работала телятницей, дояркой и полеводом в совхозе.
«Желаем вам всего самого доброго. И слова благодарности за то, что вы столько сделали для нашей области, для страны, для общества. Вы подаёте хороший пример всем, как надо жить и трудиться», — сказал Руденя.
Ранее сообщалось, что власти Тюменской области поздравили ветерана Костюрина с 100-летием.