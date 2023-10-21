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Власти Тюменской области поздравили ветерана Костюрина со 100-летием

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Костюрина со 100-летием.
Власти Тюменской области поздравили ветерана Костюрина со 100-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.

«В годы Великой Отечественной войны Вы самоотверженно обеспечивали бесперебойную связь в суровых боевых условиях, способствовали стремительному продвижению советских войск на запад. Ваш личный неоценимый вклад в приближение Великой Победы, защиту общечеловеческих ценностей и торжество исторической справедливости навсегда останется в истории», — отмечается в поздравлении.

Костюрина также поздравили представители Росгвардии и общественники.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил участницу Великой Отечественной войны Галину Макееву с днём рождения — ей исполнилось 98 лет.

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