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На востоке Москвы построят два новых корпуса по программе реновации

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На Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На востоке Москвы построят два новых корпуса по программе реновации

Об этом сообщает НСН.

Проект предусматривает 176 квартир. Три из них предназначены для маломобильных жильцов.

На первых нежилых этажах разместят объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения.

«В настоящее время завершается кладка наружных стен и монтаж внутренних перегородок», — цитирует Загрутдинова сайт «Аргументы и Факты».

Новостройки будут оснащены системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал о предстоящем строительстве нового многоквартирного дома в рамках программы реновации на Профсоюзной улице в Обручевском районе Москвы.

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