Дом по программе реновации построят на Профсоюзной улице в Москве

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал о предстоящем строительстве нового многоквартирного дома в рамках программы ренновации на Профсоюзной улице в Обручевском районе Москвы.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Входные группы будут расположены с двух сторон секции, между ними предусмотрены вестибюль, место консьержа, колясочная и лифтовый холл. На подземном этаже для удобства жильцов оборудуют паркинг на 65 машино-мест», — заявил Слободчиков.

Отмечается, что в новостройке будет 200 квартир, из них 50 однокомнатных и по 75 двух- и трёхкомнатных.

Также планируется благоустройство придомовой территории, обустройство тротуаров, проездов, наземных стоянок для машин, строительство игровых и спортивных площадок.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году.