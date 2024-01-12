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Полиция начала проверку новогоднего шоу с эротическими сценами в ДК на Кубани

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В полиции сообщили RT, что организовали проверку в связи с тем, что в Доме культуры села Шабельского в Краснодарском крае показали новогоднее представление для взрослых с эротическими сценами.
Полиция начала проверку новогоднего шоу с эротическими сценами в ДК на Кубани
  • РИА Новости

Отмечается, что шоу под названием «Чудеса там, где в них верят» прошло 31 декабря, при этом видео представления начало распространяться в соцсетях сейчас.

Как пишут в местных группах, несмотря на возрастной ценз, зрители пришли на шоу с детьми.

По словам источника RT в администрации Краснодарского края, глава района провёл беседу с директором дома культуры, режиссёром и актёрами шоу, они написали объяснительные.

«Приняты административные решения вплоть до увольнения», — отметили в администрации.

При этом глава Шабельского сельского поселения, где было показано представление, ушёл в отставку. Причины его отставки неясны.

В декабре URA.RU сообщало, что в Тюменской области ребёнок провалился сквозь пол во время новогоднего утренника.

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