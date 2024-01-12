Автоэксперт Колодочкин рассказал об особенностях замены масла в машине

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин заявил, что моторное масло в автомобиле можно менять при пробеге 15 тыс. км, но если машина регулярно находится в пробках или двигатель работает под нагрузкой, то этот показатель уменьшается в два раза.

«Каждый автопроизводитель даёт усреднённые пожелания к замене масла. В основном это 15 тыс. км — рекомендация, которая сделана на основе собственных испытаний. Но это без учёта нагрузок», — пояснил Колодочкин в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, в последнее время производители добавляют в руководство эксплуатации информацию о том, что при движении машины в тяжёлых условиях этот параметр по замене лучше делить пополам.

«Делать опыты над своим автомобилем не надо. Бывалые автовладельцы, привыкшие ко всему, вообще меняют масло каждые 5—7 тыс. км. И это оптимальный вариант, чтобы мотор прослужил долго», — добавил Колодочкин.

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