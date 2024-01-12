RT в Telegram
Подпишись

В суд поступил протокол на мультипликатора-иноагента Павла Мунтяна

Короткая ссылка
Штраф грозит мультипликатору Павлу Мунтяну* за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кунцевский районный суд города Москвы.
В суд поступил протокол на мультипликатора-иноагента Павла Мунтяна
  • РИА Новости

Собеседник агентства рассказал, что в суд поступил протокол в отношении Мунтяна, составленный по статье об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях. Максимальный штраф по ней составляет 50 тыс. рублей.

«Дата заседания по делу ещё не назначена», — сообщили в суде.

В конце декабря поступила информация, что Мунтяна объявили в федеральный розыск по уголовной статье.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить