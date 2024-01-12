В суд поступил протокол на мультипликатора-иноагента Павла Мунтяна

Штраф грозит мультипликатору Павлу Мунтяну* за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кунцевский районный суд города Москвы.

Собеседник агентства рассказал, что в суд поступил протокол в отношении Мунтяна, составленный по статье об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях. Максимальный штраф по ней составляет 50 тыс. рублей.

«Дата заседания по делу ещё не назначена», — сообщили в суде.

В конце декабря поступила информация, что Мунтяна объявили в федеральный розыск по уголовной статье.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.