В суд поступил протокол на мультипликатора-иноагента Павла Мунтяна
- РИА Новости
Собеседник агентства рассказал, что в суд поступил протокол в отношении Мунтяна, составленный по статье об отсутствии маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях. Максимальный штраф по ней составляет 50 тыс. рублей.
«Дата заседания по делу ещё не назначена», — сообщили в суде.
В конце декабря поступила информация, что Мунтяна объявили в федеральный розыск по уголовной статье.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.