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МВД России объявило в розыск иноагента Павла Мунтяна

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Иностранного агента Павла Мунтяна* объявили в розыск в России по уголовной статье.
МВД России объявило в розыск иноагента Павла Мунтяна
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу розыска российского Министерства внутренних дел. 

«Мунтян Павел Андреевич разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

Статья, по которой его разыскивают, не уточняется.

В апреле в Минюсте России сообщили о включении Павла Мунтяна в реестр иноагентов.

В ведомстве заявили, что Мунтян выступал против СВО и принимал участие в сборе средств в поддержку Украины.

22 декабря стало известно, что Хорошёвский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Павла Мунтяна* на 40 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.

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