RT в Telegram
Подпишись

«Ведомости»: РКН выявил 43 млн оформленных с нарушениями мобильных номеров

Короткая ссылка
Роскомнадзор (РКН) в ходе проверок по итогам 2023 года выявил 43 млн мобильных номеров абонентов операторов связи, которые были оформлены с нарушениями.
«Ведомости»: РКН выявил 43 млн оформленных с нарушениями мобильных номеров
  • Gettyimages.ru
  • © Jaturapat Fungkajorn

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Всего выявлено 43 млн номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения», — говорится в публикации. 

По данным Роскомнадзора, с сентября по декабрь прошлого года операторы связи перестали оказывать услуги по более чем 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами.

Изданию также рассказали, что в 2022 и 2023 годах ведомство совместно с Министерством внутренних дел России провело около 200 проверок, в ходе которых изъяло более 78 тыс. серых сим-карт.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт.

Издание отметило, что пока идея «не оформлена в законодательную инициативу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить