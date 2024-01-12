«Ведомости»: РКН выявил 43 млн оформленных с нарушениями мобильных номеров

Роскомнадзор (РКН) в ходе проверок по итогам 2023 года выявил 43 млн мобильных номеров абонентов операторов связи, которые были оформлены с нарушениями.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Всего выявлено 43 млн номеров, содержащих нарушения, из которых по 42 млн номеров операторы уже внесли достоверные сведения», — говорится в публикации.

По данным Роскомнадзора, с сентября по декабрь прошлого года операторы связи перестали оказывать услуги по более чем 600 тыс. номеров с неустановленными владельцами.

Изданию также рассказали, что в 2022 и 2023 годах ведомство совместно с Министерством внутренних дел России провело около 200 проверок, в ходе которых изъяло более 78 тыс. серых сим-карт.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт.

Издание отметило, что пока идея «не оформлена в законодательную инициативу».