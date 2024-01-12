Бастрыкин взял на контроль дело против лжекосметолога в Волгоградской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела в Волгоградской области против лжекосметолога, чьи услуги привели к слепоте женщины.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

По имеющейся информации, обвиняемая 37-летняя работница салона красоты не имела лицензии на работу косметологом. Тем не менее она провела процедуру по введению ботокса, что привело к слепоте на один глаз 40-летней клиентки из Волжского.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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