RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкин взял на контроль дело против лжекосметолога в Волгоградской области

Короткая ссылка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование уголовного дела в Волгоградской области против лжекосметолога, чьи услуги привели к слепоте женщины.
Бастрыкин взял на контроль дело против лжекосметолога в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

По имеющейся информации, обвиняемая 37-летняя работница салона красоты не имела лицензии на работу косметологом. Тем не менее она провела процедуру по введению ботокса, что привело к слепоте на один глаз 40-летней клиентки из Волжского.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что СУ СК России по Свердловской области инициировало проверку после того, как на улице в Екатеринбурге заметили ребёнка, гулявшего без обуви.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить