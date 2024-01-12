Суд Екатеринбурга продлил арест подозреваемому в двойном убийстве подростку

Суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей 16-летнему жителю, подозреваемому в убийстве своей 14-летней подруги и её матери.

Судебный процесс по делу прошёл 10 января, сообщили URA.RU в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Подросток останется в СИЗО до 13 февраля.

Инцидент произошёл 13 ноября прошлого года в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Молодой человек пришёл в гости к подруге, учащейся 8-го класса, но между ними возник конфликт. В ходе ссоры он нанёс ей удары ножом в область спины и шеи. Вернувшейся домой матери убитой он также нанёс три удара в область шеи и груди.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности.