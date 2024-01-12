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Мать гулявшего без обуви ребёнка доставили в СК Екатеринбурга

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Жительницу Екатеринбурга, чей сын был замечен на улице без обуви, доставили в Следственный комитет.
Мать гулявшего без обуви ребёнка доставили в СК Екатеринбурга
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По имеющимся данным, женщина находится в СК Чкаловского района.

«Пока только начали проверку», — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Инцидент произошёл 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Ребёнок без обуви был замечен на улице во время прогулки с собакой.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.

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