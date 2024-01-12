Мать гулявшего без обуви ребёнка доставили в СК Екатеринбурга
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
По имеющимся данным, женщина находится в СК Чкаловского района.
«Пока только начали проверку», — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Инцидент произошёл 11 января в Солнечном районе Екатеринбурга. Ребёнок без обуви был замечен на улице во время прогулки с собакой.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.