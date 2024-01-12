В двух районах Удмуртии завершили рекультивацию свалок
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Как отметил Семёнов, с 2019 года в регионе ликвидировано более 400 свалок, осуществлена рекультивация четырёх мусорных полигонов.
В 2024 году планируется завершить рекультивацию объекта около деревни Унтем в Игринском районе.
Работы проводятся за счёт средств, полученных от штрафов за экологические нарушения.
Ранее сообщалось, что в Тульской области построили новый комплекс переработки отходов.