В двух районах Удмуртии завершили рекультивацию свалок

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о завершении первого этапа рекультивации свалок в Сюмсинском и Дебесском районах региона.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Как отметил Семёнов, с 2019 года в регионе ликвидировано более 400 свалок, осуществлена рекультивация четырёх мусорных полигонов.

В 2024 году планируется завершить рекультивацию объекта около деревни Унтем в Игринском районе.

Работы проводятся за счёт средств, полученных от штрафов за экологические нарушения.

Ранее сообщалось, что в Тульской области построили новый комплекс переработки отходов.