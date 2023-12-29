RT в Telegram
Подпишись

В Тульской области построили новый комплекс переработки отходов

Короткая ссылка
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил о начале работы в Тульской области комплекса переработки отходов.
В Тульской области построили новый комплекс переработки отходов
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Об этом сообщает телеканал «360».

«Он позволит региону достичь показателей национального проекта «Экология» по 100%-ной обработке ТКО и снижению захоронения отходов на полигонах в два раза. Мощность утилизации на объекте составляет 209 тыс. т в год, обработки — 480 тыс. т», — сказал Буцаев.

Отмечается, что общий объём капитализации проекта составил 5,7 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей предоставил Российский экологический оператор.

В комплекс включены цех обработки, участок производства техногрунта, а также цех расщепления полимерных материалов.

Ранее сообщалось, что в Слободском районе Кировской области в 2024 году создадут комплекс по сортировке отходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить