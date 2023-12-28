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В Кировской области построят комплекс по сортировке отходов

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В Слободском районе Кировской области в 2024 году создадут комплекс по сортировке отходов.
В Кировской области построят комплекс по сортировке отходов
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Отмечается, что на территории предприятия организуют сортировку отходов с поэтапной автоматизацией процессов и использованием современного оборудования.

Как сказал заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев, объект по обращению с ТКО должен заработать в 2024 году.

В настоящее время определены и согласованы основные проектные и технические решения комплекса.

Ранее сообщалось, что в Челябинске построили новый мусоросортировочный комплекс.

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