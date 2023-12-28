В Кировской области построят комплекс по сортировке отходов
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Отмечается, что на территории предприятия организуют сортировку отходов с поэтапной автоматизацией процессов и использованием современного оборудования.
Как сказал заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев, объект по обращению с ТКО должен заработать в 2024 году.
В настоящее время определены и согласованы основные проектные и технические решения комплекса.
Ранее сообщалось, что в Челябинске построили новый мусоросортировочный комплекс.