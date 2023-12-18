В Челябинске построили новый мусоросортировочный комплекс

В Челябинске завершили монтажные и пусконаладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе. Его мощность составляет 50 тыс. т ТКО в год.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подводя итоги 2023 года, необходимо констатировать, что Челябинская область успешно выполнила планы по вводу мощностей по обращению с ТКО, установленные для региона на 2023 год», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, введено мощностей по обработке ТКО — 610 тыс. т в год, по утилизации — 161,5 тыс. т, по размещению — 595 тыс. т.

Ранее сообщалось, что названы лауреаты Зелёной премии — 2023 Российского экологического оператора.