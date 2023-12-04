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Названы лауреаты Зелёной премии — 2023 Российского экологического оператора

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Российский экологический оператор (РЭО) объявил рейтинг субъектов России в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках номинации «Регионы России» Зелёной премии — 2023.
Названы лауреаты Зелёной премии — 2023 Российского экологического оператора
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Первые места в топ-20 заняли Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области.

«Зелёный рейтинг — инструмент оценки вклада субъектов России и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В 2023 году регионы оценивались по восьми критериям.

Рейтинг включает в себя как статистические показатели, так и результаты социологического опроса граждан.

Ранее сообщалось, что РЭО совместно с десятью вузами создало программу об обращении с отходами.

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