Названы лауреаты Зелёной премии — 2023 Российского экологического оператора
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Об этом сообщает телеканал «360».
Первые места в топ-20 заняли Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области.
«Зелёный рейтинг — инструмент оценки вклада субъектов России и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В 2023 году регионы оценивались по восьми критериям.
Рейтинг включает в себя как статистические показатели, так и результаты социологического опроса граждан.
Ранее сообщалось, что РЭО совместно с десятью вузами создало программу об обращении с отходами.