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Депутат Аксаков: для тестирования майнинга подходят новые регионы

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Тестирование новых финансовых инструментов, в том числе апробация майнинга, может проходить в новых регионах России. Об этом в интервью Донецкому агентству новостей сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«На определённом этапе я бы даже создал здесь свободные зоны для того, чтобы осуществлять тестирование новых финансовых инструментов, чтобы апробировать ту же криптоиндустрию, например майнинг. А дальше вполне возможно тиражировать по всей остальной территории страны», — заявил он.

В ноябре 2023 года заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Антон Горелкин рассказал, что внесённый год назад на рассмотрение закон о майнинге всё ещё находится в стадии обсуждения.

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