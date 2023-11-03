Депутат ГД Горелкин рассказал, на какой стадии находится закон о майнинге

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Антон Горелкин рассказал, что внесённый год назад на рассмотрение закон о майнинге всё ещё находится на стадии обсуждения и не дошёл пока даже до первого чтения из-за межведомственных противоречий.

Данный закон нужен, поскольку есть рынок, который нуждается в правовом регулировании, поделился депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, у государства есть все ресурсы, в том числе дешёвое электричество и даже подходящий для промышленного майнинга климат, позволяющий эффективно охлаждать необходимое оборудование без специальных технологий.

«Но самое главное, повторюсь: даже без каких-либо особых условий у нас этот рынок, рынок майнинга, уже вырос до мировых масштабов. Его объём исчисляется сотнями миллиардов рублей, причём они проходят вне налогового контроля», — отметил Горелкин.

Также он подчеркнул, что криптовалюта позволяет обходить санкции, бороться с ними, как с «пережитком колониального мировоззрения западных стран», и «эффективно противостоять принципам неоколониализма».

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