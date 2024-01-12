Задержан россиянин, пытавшийся передать Польше данные о предприятии под Пензой
Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ России.
«ФСБ России пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант самостоятельно установил связь с польскими спецслужбами, чтобы в дальнейшем передать информацию о деятельности предприятия в обмен на выезд из России в иностранное государство на ПМЖ.
Его задержали, возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что жителя Новоалтайска Алтайского края заключили под стражу за передачу военных данных украинской террористической организации.