Задержан россиянин, пытавшийся передать Польше данные о предприятии под Пензой

Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области, который контактировал со спецслужбами Польши.

Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигурант самостоятельно установил связь с польскими спецслужбами, чтобы в дальнейшем передать информацию о деятельности предприятия в обмен на выезд из России в иностранное государство на ПМЖ.

Его задержали, возбуждено уголовное дело.

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