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Задержан россиянин, пытавшийся передать Польше данные о предприятии под Пензой

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Федеральная служба безопасности России задержала сотрудника режимного предприятия Пензенской области, который контактировал со спецслужбами Польши.

Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, фигурант самостоятельно установил связь с польскими спецслужбами, чтобы в дальнейшем передать информацию о деятельности предприятия в обмен на выезд из России в иностранное государство на ПМЖ.

Его задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что жителя Новоалтайска Алтайского края заключили под стражу за передачу военных данных украинской террористической организации.

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