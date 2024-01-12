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Пять человек пострадали в ДТП с иномаркой и двумя грузовиками под Калугой

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Авария с участием иномарки и двух грузовиков произошла в Спас-Деменском районе Калужской области. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, в результате ДТП пострадали пять человек.
Пять человек пострадали в ДТП с иномаркой и двумя грузовиками под Калугой
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что авария произошла утром 12 января на 290-м километре автодороги А-130. По данным ведомства, водитель иномарки Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.

«В результате ДТП пострадали пять человек. Более точные обстоятельства ДТП уточняются», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об аварии с участием двух троллейбусов в Чувашии, после которой госпитализировали шесть человек.

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