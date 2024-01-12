Шесть человек пострадали в аварии с участием двух троллейбусов в Чувашии

Авария произошла утром 12 января в Чебоксарах, где столкнулись два троллейбуса. В результате ДТП пострадали шесть человек, им понадобилась медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по Чувашской Республике, по предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из троллейбусов.

«За медицинской помощью обратились 25-летний водитель одного из троллейбусов и пять пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о ДТП с участием иномарки и автобуса в Уфе, в результате которого госпитализировали пятерых человек.