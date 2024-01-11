В Уфе после ДТП с автобусом госпитализировали пять человек
Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.
«В результате ДТП водитель иномарки с травмами госпитализирована, также в больницу доставлены четыре пассажира автобуса», — говорится в сообщении.
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