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В Уфе после ДТП с автобусом госпитализировали пять человек

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После ДТП с участием пассажирского автобуса в Уфе госпитализировали пять человек.

Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.

«В результате ДТП водитель иномарки с травмами госпитализирована, также в больницу доставлены четыре пассажира автобуса», — говорится в сообщении.

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