В Уфе после ДТП с автобусом госпитализировали пять человек

После ДТП с участием пассажирского автобуса в Уфе госпитализировали пять человек.

Об этом сообщили в ГИБДД Башкирии.

«В результате ДТП водитель иномарки с травмами госпитализирована, также в больницу доставлены четыре пассажира автобуса», — говорится в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил публициста и поэта Льва Рубинштейна на северо-востоке Москвы.

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов рассказал о типичных сезонных проблемах, с которыми сталкиваются автовладельцы в зимний период.