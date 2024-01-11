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На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по ЖКХ

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На сеть пивных ресторанов народного артиста России Александра Розенбаума в Санкт-Петербурге подали в суд за неуплату услуг по ЖКХ.
На сеть пивных Розенбаума подали в суд за долги по ЖКХ
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Согласно данным, опубликованным на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга, с сетью судится «Невский экологический оператор».

На текущий момент в производстве находятся два дела от 16 октября 2023 года и 10 января 2024 года. Их общая сумма составляет порядка 386 тыс. рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что для оплаты долгов за ЖКУ можно договориться об отсрочке платежа, реструктуризации или списании части долга.

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