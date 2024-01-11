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Ребёнок из Кабардино-Балкарии остался без пальцев в результате взрыва петарды

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Следователи в Кабардино-Балкарии завели уголовное дело о сбыте небезопасной пиротехники из-за того, что ребёнку оторвало пальцы руки в результате взрыва петарды. Об этом сообщило СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.
Ребёнок из Кабардино-Балкарии остался без пальцев в результате взрыва петарды
  • РИА Новости

По данным правоохранителей, ребёнок 2014 года рождения приобрёл пиротехнические изделия на рынке в городе Прохладный.

Указывается, что петарды не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья, а также был нарушен закон о продаже пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что мальчик выстрелил ручным фейерверком в бровь своему другу в Ленинградской области.

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