Мальчик выстрелил ручным фейерверком в бровь своему другу в Ленобласти

Восьмилетний мальчик неудачно выстрелил ручным фейерверком в бровь своему товарищу в посёлке Семиозерье Выборгского района Ленинградской области.

Об этом говорится в материале 78.ru.

Мальчик решил направить ручной фейерверк в сторону своего друга в шутку, однако залп попал товарищу в правый глаз. Родители пострадавшего отвезли его в больницу, где был поставлен диагноз — термический ожог верхнего века первой степени.

Мать пострадавшего мальчика потребовала от родителей выстрелившего ребёнка оплатить нанесённый её сыну ущерб, а также траты, связанные с ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Пушкине 13-летний подросток получил ожог роговицы обоих глаз из-за петарды.