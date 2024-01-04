Мальчик выстрелил ручным фейерверком в бровь своему другу в Ленобласти
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Об этом говорится в материале 78.ru.
Мальчик решил направить ручной фейерверк в сторону своего друга в шутку, однако залп попал товарищу в правый глаз. Родители пострадавшего отвезли его в больницу, где был поставлен диагноз — термический ожог верхнего века первой степени.
Мать пострадавшего мальчика потребовала от родителей выстрелившего ребёнка оплатить нанесённый её сыну ущерб, а также траты, связанные с ситуацией.
Ранее сообщалось, что в Пушкине 13-летний подросток получил ожог роговицы обоих глаз из-за петарды.