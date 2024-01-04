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Мальчик выстрелил ручным фейерверком в бровь своему другу в Ленобласти

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Восьмилетний мальчик неудачно выстрелил ручным фейерверком в бровь своему товарищу в посёлке Семиозерье Выборгского района Ленинградской области.
Мальчик выстрелил ручным фейерверком в бровь своему другу в Ленобласти
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом говорится в материале 78.ru.

Мальчик решил направить ручной фейерверк в сторону своего друга в шутку, однако залп попал товарищу в правый глаз. Родители пострадавшего отвезли его в больницу, где был поставлен диагноз — термический ожог верхнего века первой степени.

Мать пострадавшего мальчика потребовала от родителей выстрелившего ребёнка оплатить нанесённый её сыну ущерб, а также траты, связанные с ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Пушкине 13-летний подросток получил ожог роговицы обоих глаз из-за петарды.

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