В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
- РИА Новости
Об этом сообщает прокуратура Тверской области.
«Прокуратура Московского района г. Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Пермской области», —говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый в 2016 году в целях хищения денег создал три кредитно-потребительских кооператива.
Ранее руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.