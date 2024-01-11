В Твери организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом

Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Твери.

Об этом сообщает прокуратура Тверской области.

«Прокуратура Московского района г. Твери утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Пермской области», —говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый в 2016 году в целях хищения денег создал три кредитно-потребительских кооператива.

Ранее руководитель отдела безопасности «СберНПФ» Сергей Овсепян рассказал о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.