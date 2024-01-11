Восемь пострадавших после обстрела Белгорода остаются в тяжёлом состоянии

Восемь человек, которые были эвакуированы в Москву после обстрела Белгорода украинскими войсками, находятся в тяжёлом состоянии, рассказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

Он напомнил, что в федеральных медицинских организациях Минздрава России и города Москвы после удара ВСУ по Белгороду проходят лечение 25 человек.

«На сегодняшний день из 25 человек восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии», — приводит РИА Новости слова Камкина.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.