Восемь пострадавших после обстрела Белгорода остаются в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Он напомнил, что в федеральных медицинских организациях Минздрава России и города Москвы после удара ВСУ по Белгороду проходят лечение 25 человек.
«На сегодняшний день из 25 человек восемь человек находятся в тяжёлом состоянии, 13 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии», — приводит РИА Новости слова Камкина.
30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.