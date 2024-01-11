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В Тюменской области отремонтируют мосты и путепроводы в рамках нацпроекта

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В Тюменской области в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют два моста и два путепровода.
В Тюменской области отремонтируют мосты и путепроводы в рамках нацпроекта
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Главного управления строительства региона.

Отмечается, что три из них располагаются на обходе Тюмени, ещё один — в Аромашевском районе. Общая протяжённость инженерных сооружений составляет 584,29 погонного метра.

Также в рамках проекта обновят 48 участков региональных дорог и приведут к нормативам 164 объекта протяжённостью 252,6 км.

Ранее сообщалось, что в Томской области в 2023 году в рамках национального проекта отремонтировали 344 км региональных и местных дорог. Общий объём дорожного фонда достиг 14,1 млрд рублей.

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