В Калининградской области подвели итоги Года педагога и наставника
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Как отметила министр, в 2023 году область приняла участие в программах «Спасибо, Учитель», «Педагогический диктант» и «Большая учительская неделя».
Всего провели 225 крупных мероприятий, в которых приняли участие более 24,4 тыс. человек.
Созданы Балтийская лига учителей-наставников и летняя школа «Медиапространство в современной школе: от идеи к воплощению».
Также Калининградская область приняла участие во II региональном форуме классных руководителей.
Ранее в Ростовской области рассказали о реализации программы «Земский учитель».