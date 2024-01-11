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В Калининградской области подвели итоги Года педагога и наставника

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Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва рассказала об итогах Года педагога и наставника, прошедшего в 2023 году.
В Калининградской области подвели итоги Года педагога и наставника
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отметила министр, в 2023 году область приняла участие в программах «Спасибо, Учитель», «Педагогический диктант» и «Большая учительская неделя».

Всего провели 225 крупных мероприятий, в которых приняли участие более 24,4 тыс. человек.

Созданы Балтийская лига учителей-наставников и летняя школа «Медиапространство в современной школе: от идеи к воплощению».

Также Калининградская область приняла участие во II региональном форуме классных руководителей.

Ранее в Ростовской области рассказали о реализации программы «Земский учитель».

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