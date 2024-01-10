В Ростовской области рассказали о реализации программы «Земский учитель»
- РИА Новости
Об этом сообщает АБН24.
«Программа призвана решить проблему дефицита учителей в сельских школах. Выделенные государством средства помогут привлечь в сельские территории не только молодых специалистов, но и педагогов со стажем», — сказал Гуськов.
Отмечается, что единовременную выплату в миллион рублей могут получить учителя до 55 лет из отдалённых районов области, проработавшие не менее пяти лет с нагрузкой не менее 18 часов в день.
С 2020 года в рамках программы было выплачено 112 компенсационных выплат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа «Земский учитель» будет продлена до 2030 года.