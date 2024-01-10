В Ростовской области рассказали о реализации программы «Земский учитель»

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о работе в регионе программы «Земский учитель» в 2024 году.

Об этом сообщает АБН24.

«Программа призвана решить проблему дефицита учителей в сельских школах. Выделенные государством средства помогут привлечь в сельские территории не только молодых специалистов, но и педагогов со стажем», — сказал Гуськов.

Отмечается, что единовременную выплату в миллион рублей могут получить учителя до 55 лет из отдалённых районов области, проработавшие не менее пяти лет с нагрузкой не менее 18 часов в день.

С 2020 года в рамках программы было выплачено 112 компенсационных выплат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа «Земский учитель» будет продлена до 2030 года.