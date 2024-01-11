Новая ледовая переправа начала работу в Кировской области

В ГУ МЧС Кировской области заявили об открытии ещё одной ледовой переправы.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на управление.

Переправа для транспортных средств между городом Котельнич и микрорайоном Затон выдерживает нагрузку до восьми тонн.

Кроме того, в регионе работают две ледовые трассы у деревни Тюм-Тюм Уржумского района через Вятку и через реку Лузу у села Красавино.

Как отметили в МЧС, в перспективе открытие ещё трёх переправ в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Башкирии заработала ледовая переправа через реку Уфу.