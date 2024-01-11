RT в Telegram
Подпишись

Новая ледовая переправа начала работу в Кировской области

Короткая ссылка
В ГУ МЧС Кировской области заявили об открытии ещё одной ледовой переправы.
Новая ледовая переправа начала работу в Кировской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на управление.

Переправа для транспортных средств между городом Котельнич и микрорайоном Затон выдерживает нагрузку до восьми тонн.

Кроме того, в регионе работают две ледовые трассы у деревни Тюм-Тюм Уржумского района через Вятку и через реку Лузу у села Красавино.

Как отметили в МЧС, в перспективе открытие ещё трёх переправ в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Башкирии заработала ледовая переправа через реку Уфу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить