Новая ледовая переправа начала работу в Кировской области
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на управление.
Переправа для транспортных средств между городом Котельнич и микрорайоном Затон выдерживает нагрузку до восьми тонн.
Кроме того, в регионе работают две ледовые трассы у деревни Тюм-Тюм Уржумского района через Вятку и через реку Лузу у села Красавино.
Как отметили в МЧС, в перспективе открытие ещё трёх переправ в 2024 году.
Ранее сообщалось, что в Башкирии заработала ледовая переправа через реку Уфу.