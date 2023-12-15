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В Башкирии заработала ледовая переправа через реку Уфа

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В Башкирии открылась ледовая переправа через реку Уфа. Она расположена в Караидельском районе на дороге Бирск — Тастуба — Сатка.
В Башкирии заработала ледовая переправа через реку Уфа
  • © 02.mchs.gov.ru

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Это первая ледовая переправа в республике в нынешнем сезоне. Толщина льда на реке составляет 20 см.

Также стало известно, что в Удмуртии повысили грузоподъёмность ледовой переправы Сарапул — Борок, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В настоящее время на участок допускают транспорт, масса которого не превышает 3,5 т.

Ранее сообщалось, что в Омской области начала работу первая ледовая переправа.

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