В России зафиксировали рост спроса на автомобили с «красивыми» номерами

Спрос на автомобили с «красивыми» номерами в России за год вырос в среднем на 5,2%.

РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авито Авто». «Больше всего выросла доля спроса на автомобили с «красивыми» номерами Lada Granta, Lada Samara, Volkswagen Polo, Ford Focus», — отмечается в сообщении. Средняя наценка за такие номера в 2023 году составила 7,5% для всех автомобилей. Ранее технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал о малоизвестных для водителей функциях машины.