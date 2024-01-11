В России зафиксировали рост спроса на автомобили с «красивыми» номерами
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Авито Авто».
«Больше всего выросла доля спроса на автомобили с «красивыми» номерами Lada Granta, Lada Samara, Volkswagen Polo, Ford Focus», — отмечается в сообщении.
Средняя наценка за такие номера в 2023 году составила 7,5% для всех автомобилей.
Ранее технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал о малоизвестных для водителей функциях машины.