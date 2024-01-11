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Премия «Молодой промышленник года» состоится в Подмосковье

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В Московской области состоится III Всероссийская премия «Молодой промышленник года».
Премия «Молодой промышленник года» состоится в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций.

Отмечается, что в конкурсе примут участие собственники, директора, а также главные инженеры развивающихся промышленных предприятий МСБ в возрасте до 40 лет.

В составе жюри будут руководитель Минпромторга России Денис Мантуров, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес Московской области получил 4,7 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов с начала 2023 года.

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