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ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали село Тишанка Волоконовского района при помощи дрона-камикадзе.
ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе
  • РИА Новости

Он рассказал, что в результате сброшенного осколочного боеприпаса никто не пострадал.

«Повреждён инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений», — написал губернатор в Telegram.

По словам Гладкова, сотрудники оперативных и аварийных служб приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области.

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