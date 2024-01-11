ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе
- РИА Новости
Он рассказал, что в результате сброшенного осколочного боеприпаса никто не пострадал.
«Повреждён инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений», — написал губернатор в Telegram.
По словам Гладкова, сотрудники оперативных и аварийных служб приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны.
Ранее сообщалось, что украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области.