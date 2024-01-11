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Надежда Бабкина заявила о поддержке решения Владимира Путина об участии в выборах

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Певица Надежда Бабкина заявила о поддержке решения действующего президента России Владимира Путина об участии в мартовских выборах главы государства.
Надежда Бабкина заявила о поддержке решения Владимира Путина об участии в выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Кто у нас правильно выстраивает стратегии? И кто у нас даёт чётко направленный путь движения всему нашему государству? Конечно, наш действующий президент», — заявила она.

Бабкина добавила, что в связи с этим у неё «не было никаких сомнений». Певица добавила, что Путин имеет огромнейший опыт за долгие годы служения России как в вопросах внешней, так и внутренней политики.

Также она отметила, что реализуемые Путиным программы направлены исключительно на развитие страны.

«Он ведь не просто президент, выезжающий за границу и налаживающий внешние отношения. Он в стране знает каждый винтик, каждую дорогу, каждый дом, где что происходит», — сказала Бабкина.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что в избирательной кампании к настоящему моменту принимают участие 11 человек, из которых восемь были выдвинуты от политпартий, трое — самовыдвиженцы.

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