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В массовом ДТП на М-11 погибли основатель Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын

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В массовой аварии на трассе М-11, которая произошла в понедельник, 8 января, погибли создатель и руководитель проектов Doktor.Ru, Mama.Ru, Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын.
В массовом ДТП на М-11 погибли основатель Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын
  • РИА Новости

«Наша редакция прощается с отцом-основателем женского онлайн-журнала Eva.Ru Владимиром Волошиным, который трагически погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с семьёй из Санкт-Петербурга в Москву», — говорится на сайте издания.

Отмечается, что их второй сын выжил.

Ранее стало известно, что мальчика возьмёт под опеку бабушка.

Авария произошла в Новгородской области. По последним данным, столкнулись 66 грузовых и легковых авто.

В ДТП погибли четыре человека.

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