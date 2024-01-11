Ребёнка погибшей в массовой аварии на трассе М11 семьи отдадут под опеку бабушке

Мальчика из Москвы, семья которого погибла 8 января в результате массового ДТП на трассе М11 «Нева», возьмёт под опеку его бабушка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.

«Мальчик маленький, ему два года. Сейчас он находится с бабушкой, она его забрала. Мальчик никак не пострадал, он обследован всеми врачами, у него нет ни одной травмы. Сейчас он в семье, мы помогаем бабушке оформить как можно быстрее опеку над этим ребенком. Органы социальной защиты оказывают всестороннюю помощь семье», — сказала Ярославская.

Она отметила, что погибшими оказалась семья медиков из Москвы.

Авария произошла в Новгородской области на 525 километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом. По последним данным, столкнулись 66 грузовых и легковых авто.

В ДТП погибли четыре человека: два водителя (мужчины 70 и 50 лет) и два пассажира (30-летняя женщина и 9-месячный ребёнок). Пострадали 19 человек, из них пятеро детей.