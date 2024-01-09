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СК: ДТП в Новгородской области мог спровоцировать Chery с резиной без шипов

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Возможной причиной массового ДТП в Новгородской области могло стать отсутствие шипов на резине у легкового автомобиля Chery. Об этом сообщили в СК России.
СК: ДТП в Новгородской области мог спровоцировать Chery с резиной без шипов
  • РИА Новости

Отмечается, что именно этот автомобиль первым столкнулся с металлическим ограждением, после чего произошло массовое ДТП.

«По предварительным данным, на автомобиле Chery на задней оси установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям, что могло стать причиной первой аварии», — говорится в заявлении.

Ранее число пострадавших в крупном ДТП на трассе М-11 в Новгородской области достигло 16, четыре человека погибли.

В СК России рассказали о возбуждении уголовного дела по факту ДТП с участием около 50 машин в Новгородской области.

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