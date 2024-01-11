В Москве начали тестировать оплату проезда через СБП на всех турникетах метро и МЦК
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
«Москва — один из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Мы не только запускаем инновационные платёжные сервисы, но и улучшаем действующие. Теперь <...> пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В ходе тестирования планируется проверить, как технология работает на разных устройствах.
Ранее сообщалось, что метрополитен Москвы получил 360 инновационных вагонов «Москва-2020» в 2023 году.