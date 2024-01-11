В Москве начали тестировать оплату проезда через СБП на всех турникетах метро и МЦК

В Москве запустили тестирование оплаты проезда через систему быстрых платежей (СБП) в метро и на МЦК.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

«Москва — один из мировых лидеров по количеству способов оплаты проезда в городском транспорте. Мы не только запускаем инновационные платёжные сервисы, но и улучшаем действующие. Теперь <...> пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ходе тестирования планируется проверить, как технология работает на разных устройствах.

Ранее сообщалось, что метрополитен Москвы получил 360 инновационных вагонов «Москва-2020» в 2023 году.