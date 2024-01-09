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В метро Москвы поставили 360 вагонов «Москва-2020» в 2023 году

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Метрополитен Москвы получил 360 инновационных вагонов «Москва-2020» в 2023 году.
В метро Москвы поставили 360 вагонов «Москва-2020» в 2023 году
  • © Ю. Иванко/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Новыми составами полностью укомплектовали Большую кольцевую и Калужско-Рижскую линии метро.

Отмечается, что новые, современные вагоны помогают решить задачу высокого пассажиропотока.

Ранее НСН сообщала, что во втором вестибюле станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начались работы по сооружению эскалаторного хода.

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